Ténis

Surpresa no ténis: Alcaraz cai na estreia no Masters 1.000 de Paris

29 out, 2025 - 09:36 • Lusa

O número um mundial, que cometeu 54 erros não forçados, vê interrompida uma série de 17 triunfos consecutivos em Masters 1.000.

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número um mundial, foi esta terça-feira eliminado na estreia no Masters 1.000 de Paris, perdendo em três sets diante do britânico Cameron Norrie.

Isento da primeira ronda do torneio francês, o murciano de 22 anos foi derrotado pelo 31.º jogador mundial com os parciais de 4-6, 6-3 e 6-4, em duas horas e 23 minutos.

Esta é a primeira vez desde março, mais concretamente desde que caiu na segunda ronda do Masters 1.000 de Miami, que Alcaraz não é finalista de um torneio que disputa.

O número um mundial, que cometeu 54 erros não forçados, vê interrompida uma série de 17 triunfos consecutivos em Masters 1.000 — ergueu o troféu em Monte Carlo, Roma e Cincinnati.

Com a derrota frente a Norrie, o espanhol fica com a liderança do ranking ATP em risco, podendo ser ultrapassado por Jannik Sinner, caso o italiano conquiste o título em Paris.

Carlitos tem um historial negativo neste torneio, este ano com um piso mais lento, tendo como melhor resultado a presença nos quartos de final em 2022.

Nos oitavos de final, Norrie, que conseguiu a sua primeira vitória diante de um número um mundial, vai defrontar o vencedor do encontro entre os convidados Arthur Rinderknech (29.º) e Valentin Vacherot (40.º).

