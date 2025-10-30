Ouvir
Andebol. Portugal perde particular contra Egito

30 out, 2025 - 22:53

As duas equipas vão voltar a encontrar-se no próximo sábado.

A+ / A-

A seleção portuguesa perdeu 28-32 contra o Egito no primeiro de dois jogos particulares no Torneio Internacional Terras do Demo, em Moimenta da Beira.

A equipa das quinas chegou a ter quatro golos de vantagem, mas já perdia ao intervalo por 13-14.

Na segunda parte, o Egito teve cinco golos de vantagem (25-20).

O selecionador Paulo Jorge Pereira não contou com o capitão Rui Silva, nem com os dois irmãos Costa: Francisco e Martim.

As duas seleções voltam a encontrar-se no próximo sábado.

Portugal prepara o próximo Campeonato da Europa, que vai decorrer de 15 de janeiro a 1 de fevereiro de 2026 na Dinamarca, Suécia e Noruega.

