Andebol. Portugal perde particular contra Egito

30 out, 2025 - 22:53
A seleção portuguesa perdeu 28-32 contra o Egito no primeiro de dois jogos particulares no Torneio Internacional Terras do Demo, em Moimenta da Beira.
A equipa das quinas chegou a ter quatro golos de vantagem, mas já perdia ao intervalo por 13-14.
Na segunda parte, o Egito teve cinco golos de vantagem (25-20).
O selecionador Paulo Jorge Pereira não contou com o capitão Rui Silva, nem com os dois irmãos Costa: Francisco e Martim.
As duas seleções voltam a encontrar-se no próximo sábado.
Portugal prepara o próximo Campeonato da Europa, que vai decorrer de 15 de janeiro a 1 de fevereiro de 2026 na Dinamarca, Suécia e Noruega.