“Anomalias inexplicáveis”. Lazkano despedido pela Red Bull

30 out, 2025 - 17:38

Ciclista espanhol estava na Movistar quando foram detetados os alegados problemas, mas a Red Bull não perdoou.

A+ / A-

O espanhol Oier Lazkano está suspenso pela União Ciclista Internacional depois de “anomalias inexplicáveis” no passaporte biológico.

Em consequência, o ciclista, de 25 anos, vai deixar a Red Bull-Bora.

Lazkano não corre desde a prova do Paris-Roubaix, em meados de abril.

Um comunicado da UCI confirma que o ciclista espanhol está “suspenso provisoriamente” ao abrigo do regulamento anti-dopagem.

As “anormalidades” ocorreram em 2022, 2023 e 2024, altura em que Lazkano corria pela Movistar.

