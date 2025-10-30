“Anomalias inexplicáveis”. Lazkano despedido pela Red Bull

30 out, 2025 - 17:38
O espanhol Oier Lazkano está suspenso pela União Ciclista Internacional depois de “anomalias inexplicáveis” no passaporte biológico.
Em consequência, o ciclista, de 25 anos, vai deixar a Red Bull-Bora.
Lazkano não corre desde a prova do Paris-Roubaix, em meados de abril.
Um comunicado da UCI confirma que o ciclista espanhol está “suspenso provisoriamente” ao abrigo do regulamento anti-dopagem.
As “anormalidades” ocorreram em 2022, 2023 e 2024, altura em que Lazkano corria pela Movistar.