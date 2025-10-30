Cancelados Jogos Olímpicos de eSports na Arábia Saudita

O Comité Olímpico Internacional (COI) e a Arábia Saudita cancelaram o seu acordo, que tinha a duração de 12 anos, para a organização dos primeiros Jogos Olímpicos de jogos eletrónicos (eSports).

"Ambos concordaram mutuamente terminar a sua cooperação para os Jogos Olímpicos de eSports. Ao mesmo tempo, as duas partes estão comprometidas em perseguir as suas ambições nos eSports, mas em caminhos diferentes", lê-se num comunicado do COI.

O organismo garante que "vai desenvolver uma nova abordagem para os Jogos Olímpicos de eSports" e tentar "encontrar um novo modelo de parceria" para o evento.

"Esta abordagem será uma oportunidade para adequar melhor os Jogos Olímpicos de eSports às ambições a longo prazo do Movimento Olímpico e alargar mais as oportunidades apresentadas pelos Jogos Olímpicos de eSports, com o objetivo de ter os Jogos inaugurais o mais cedo possível", refere o COI.

A parceria entre o COI e a Arábia Saudita foi assinada após os Jogos Olímpicos Paris'2024, ainda pelo anterior presidente, o alemão Thomas Bach, posteriormente substituído pela zimbabueana Kirsty Coventry.

Os primeiros Jogos Olímpicos de jogos eletrónicos deviam acontecer este ano em Riade, mas já tinham sido adiados para 2027.