Francisco Cabral avança no Masters de Paris

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, qualificou-se para os quartos de final de pares do Masters 1.000 de Paris, ao bater o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horácio Ceballos.

Um dia depois de ter batido o compatriota Nuno Borges, que jogou com o checo Tomas Machac, Cabral (23.º do ranking mundial de pares), juntamente com Miedler (35.º), conseguiu uma das grandes vitórias da carreira, ao afastar Granollers (sexto) e o Ceballos (quinto), que tinham ficado isentos da primeira ronda.

A dupla luso-austríaca afastou os quartos cabeças de série, vencedores de Roland Garros e do Open dos Estados Unidos este ano, por 7-5 e 6-3, em 1h21, chegando, pela segunda vez esta temporada, aos quartos de final de um torneio Masters 1.000.

Depois de terem chegado à final em Viena no domingo, Cabral e Miedler vão encontrar o australiano John Peers (49.º e antigo número dois de pares) e o norte-americano JJ Tracy (34.º).

Com este triunfo, Cabral, que já é o melhor português de sempre em rankings ATP, depois de ter ultrapassado o 26.º posto de João Sousa, também em pares, já garantiu a subida ao 21.º lugar.