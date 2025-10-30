Ouvir
Francisco Costa lesionado e substituído por Diogo Silva

30 out, 2025 - 19:29 • Lusa

Portugal vai defrontar o Egipto duas vezes nos próximos dias.

A+ / A-

O lateral Francisco Costa lesionou-se numa coxa no treino da Seleção de andebol e é substituído por Diogo Silva.

De acordo com os meios de comunicação da Federação de Andebol de Portugal (FAP), a lesão do jogador do Sporting, de 20 anos, "não é grave", mas "obriga a uma pequena paragem".

O selecionador Paulo Jorge Pereira convocou o também lateral Diogo Silva, do Marítimo, de 27 anos.

Portugal vai participar no Torneio Internacional Terras do Demo, com o Egito. Os jogos estão marcados para esta quinta e sábado.

O Campeonato da Europa decorre de 15 de janeiro a 1 de fevereiro de 2026 na Dinamarca, Suécia e Noruega.

