Futsal. Benfica e Sporting voltam a golear na Champions

30 out, 2025 - 18:36

As duas equipas portuguesas somam por vitórias as partidas realizadas. Próximo jogo é sábado.

Sporting e Benfica venceram na segunda jornada da Liga dos Campeões de futsal e estão qualificados para os oitavos de final da prova.

Depois do 19-1 da primeira jornada, os leões derrotaram, esta quinta-feira, o Kairat Almaty, do Cazaquistão, por 7-2.

A equipa de Alvalade, na Croácia, marcou por Zicky Té, Tomás Paçó, Diogo Santos (2), Felipe Valério (2) e Wesley.

Já os encarnados – que venceram na quarta-feira, por 9-0 – ganharam ao Riga por 6-1.

Os golos das águias em Malta foram marcados por Silvestre Ferreira, Arthur, Carlos Monteiro, Jacaré, Afonso Jesus e Kutchy.

Já apurados, Sporting e Benfica voltam a jogar no sábado, para defrontar, respetivamente, o Novo Vrijeme e o St Andrews.

