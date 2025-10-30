Ouvir
NBA. LA Lakers vão mudar de mãos

30 out, 2025 - 23:10

Mark Walter vai ser o novo dono da equipa de basquetebol onde jogam, entre outros, LeBron James e Luka Doncic.

A Liga norte-americana de basquetebol (NBA) aprovou a venda dos Los Angeles Lakers pela família Buss a Mark Walter, num negócio avaliado em cerca de 8,6 mil milhões de euros.

"A transação deve ser concluída em breve", refere a NBA em comunicado.

Os Los Angeles Lakers, de LeBron James e Luka Doncic, vão ser vendidos a Mark Walter por cerca de 8,6 mil ME, verba que constitui um recorde na liga.

A família Buss é proprietária dos Lakers desde 1979 e a atual proprietária, Jeanie Buss, permanecerá no cargo por mais cinco anos, segundo o acordo firmado entre as duas partes.

Mark Walter, que já possui ações da franquia, é o diretor-geral da holding TWG Global, que tem várias equipas desportivas, como Los Angeles Dodgers (basebol) e as Los Angeles Sparks (WNBA), bem como a escuderia Cadillac, que vai participar no Mundial de Fórmula 1 no próximo ano.

Saiba Mais
