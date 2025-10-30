Ouvir
Natação

Olimpica Tamila Holub anuncia final de carreira

30 out, 2025 - 23:46 • Lusa

Nadadora esteve em dois jogos olímpicos, mas tinha a carreira em pausa há cerca de um ano.

A olímpica portuguesa Tamila Holub, de 26 anos, anunciou o final da carreira, evocando a "relação" complicada com a natação desde Tóquio2020, uns Jogos para os quais deu demasiado de si e recebeu pouco "em troca".

"Parece que chegou o dia de anunciar, oficialmente, o fim da minha carreira", escreveu num longo post na rede social Instagram.

Mais de um ano depois de anunciar uma pausa, a especialista em distâncias longas decidiu retirar-se, justificando a opção com a "relação complicada" que teve com a modalidade desde Tóquio2020, onde foi 22.ª nos 1.500 livres e 25.ª nos 800 livres.

"Simplesmente dei demasiado de mim para esses Jogos Olímpicos e, como me pareceu, pouco tive em troca. Tentei trabalhar nisso mas, lá no interior, compreendo que fiquei magoada e não fui capaz de o superar a 100% e isso espelhou-se num novo ciclo", assumiu.

Depois de duas presenças olímpicas - estreou-se no Rio'2016, com o 24.º lugar nos 800 metros livres -, Holub não se apurou para Paris'2024.

"Eu já não dava a mesma energia, a mesma dedicação nem o mesmo amor à natação e aqui já foi ela que não perdoou. Aliás, a natação raramente "perdoa". Trata-se de uma paixão que exige 100% de ti e, infelizmente, eu já não tinha a capacidade física nem psicológica para continuar a sofrer por ela", admitiu.

A antiga atleta do Sp Braga confessa que acabou a época de 2024 "a sentir ódio por aquilo que antes tanto amava".

"E o pior é que já nem era a natação em si, era praticamente tudo o que estava de alguma forma ligado a ela. E foi aí que eu decidi fazer uma pausa. Senti que precisava do tempo e da distância, de "pôr a cabeça fora de água", sair da piscina, e de encontrar algo que me motivasse tanto como, no seu tempo, fez a natação", recordou.

Nascida na Ucrânia, a nadadora, que tem no seu currículo um título de campeã europeia júnior dos 1.500 metros livres, em 2016, diz que se reconciliou aos poucos com a modalidade, mas não com a competição.

No seu post de despedida, agradece ao seu antigo clube e treinadores, ao Comité Olímpico de Portugal, à Federação Portuguesa de Natação, a colegas e amigos da seleção ou à Comissão de Atletas Olímpicos, da qual faz atualmente parte.

