Quem pára Neemias? Mais um “duplo duplo” e recorde de ressaltos

30 out, 2025 - 11:08 • Lusa

Os Celtics somaram o segundo triunfo consecutivo, depois de três derrotas a abrir.

A+ / A-

Neemias Queta somou o terceiro “duplo duplo” da carreira, com 10 pontos e 13 ressaltos, um recorde, no triunfo caseiro dos Boston Celtics sobre os Cleveland Cavaliers (125-105), na ronda de quarta-feira da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Em 25.39 minutos, o poste português, titular pela quinta vez, em cinco jogos, destacou-se sobretudo nas tabelas, conseguindo um novo recorde de ressaltos — tinha 12 como máximo, em 23 de dezembro de 2023, no reduto dos Los Angeles Clippers (145-108).

O número 88 dos Celtics somou ainda três assistências e três roubos de bola, outro recorde de carreira (tinha dois como máximo, em sete ocasiões), num jogo em que só cometeu um turnover e uma falta, perante a oposição credenciada de Jarrett Allen (16 pontos e seis ressaltos).

Em matéria de lançamentos, Neemias acertou três de cinco “tiros” de campo, falhando o primeiro “triplo” tentado da temporada, e marcou quatro de seis lances livres.

Com o português em campo, os Celtics marcaram mais 25 pontos do que os Cavaliers, sendo, de todos os jogadores utilizados pelas duas equipas, o que teve o melhor registo neste capítulo.

A grande figura do encontro, e dos anfitriões, foi Jaylen Brown, autor de 30 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências, secundado pelo suplente Sam Hauser, que somou 21 pontos, à custa de sete “triplos”, em 13 tentados.

Nos forasteiros, o melhor foi Evan Mobley, com 19 pontos, 11 ressaltos e quatro assistências.

Os Celtics somaram o segundo triunfo consecutivo, depois de três derrotas a abrir, enquanto os “Cavs” contabilizaram o segundo desaire, também em cinco jogos.

A formação de Boston, que entrou para 2025/26 sem ambições de título, face às saídas de Jrue Holiday, Kristaps Porzingis e Al Horford e à grave lesão sofrido por Jayson Tatum, volta a jogar na sexta-feira, no reduto dos Philadelphia 76ers, num embate que também conta para a NBA Cup.

