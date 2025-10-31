Campeão do mundo de ciclismo Rui Costa anuncia fim de carreira

"O ciclismo fez-me tão feliz. Chegou a hora de me retirar. De usufruir da companhia dos meus, de estar presente nos pequenos grandes momentos e de viver com calma o que tantas vezes ficou adiado. Fui um abençoado por viver o meu sonho, por vencer, por cair e levantar, e por ter sempre o meu anjinho da guarda comigo em cada curva da estrada", escreveu o ciclista nas redes sociais.

O poveiro terminava contrato com a EF Education-EasyPost e decide colocar um ponto final da carreira. Foi o único português da história a vencer o Campeonato do Mundo, em 2013.

O ciclista português Rui Costa anunciou, esta sexta-feira, o fim da carreira aos 39 anos de idade.

Passaram-se 10 anos desde o dia em que Rui Costa c(...)

A última prova de Rui Costa foi a 11 de outubro na Volta à Lombardia. Começou carreira no Benfica e deu o salto para a Caisse d'Epargne, que mais tarde passaria a chamar-se Movistar.

Em 2014, juntou-se à Lampre-Merida, que três anos depois assumiu o nome de UAE Emirates. Em 2023, teve uma breve passagem pela Intermarché-Circus-Wanty e esteve, os últimos dois anos, na equipa americana.

Rui Costa participou em 18 grandes voltas, venceu três etapas no Tour e uma na Vuelta. Este ano, tinha o objetivo de se estrear a ganhar no Giro, mas uma lesão não permitiu.

Tem ainda no palmarés a conquista de três Voltas à Suíça consecutivas, em 2012, 2013 e 2014.

Mundial "mudou a mentalidade dos ciclistas portugueses"

Em 2023, no décimo aniversário do título mundial de Rui Costa, o antigo presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, afirmava que o título mundial mudou a modalidade em Portugal.

“Mudou a mentalidade dos ciclistas portugueses. Demonstrou a todos os jovens que o ciclista português pode e deve ter a ambição de vencer. Não se deve conformar a ir para o estrangeiro para trabalhar para os outros. E o Mundial foi esse ponto de viragem”, afirmou, na altura.

Em declarações à Renascença, Rui Costa concordava: “Eles agora acreditam mais em si e que podem ganhar. Isto é fundamental para o futuro."