Eliud Kipchoge marca despedida para a Maratona de Nova Iorque

31 out, 2025 - 17:23 • Diogo Camilo

O duas vezes vencedor da maratona nos Jogos Olímpicos e duas vezes recordista mundial termina a carreira antes de fazer 41 anos. Sobre os planos futuros, Kipchoge revelou que pretende correr na Antártida.

O queniano Eliud Kipchoge, vencedor por duas vezes da maratona nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro (2016) e Tóquio (2020), anunciou que a Maratona de Nova Iorque, que se realiza este domingo, será a sua última.

A uma semana de fazer 41 anos, o recordista mundial por duas vezes termina a carreira de 13 anos em maratonas que inclui 16 vitórias em 23 corridas competitivas - delas em grandes eventos.

"É tempo para me afastar antes de abraçar uma nova etapa em que vou correr por outras coisas", afirmou Kipchoge, admitindo que a despedida "é algo que está na cabeça há algum tempo".

Além das duas vitórias nos Jogos Olímpicos, Kipchoge venceu a Maratona de Londres por quatro vezes e a Maratona de Berlim por cinco vezes, com recordes mundiais batidos em 2018 e 2022, abaixo das 2 horas e 2 minutos de prova.

Sobre os planos futuros, Kipchoge revelou que pretende correr na Antártida, prometendo "fazer coisas extremas".

Kipchoge conquistou ainda uma medalha de prata e outra de bronze nos 5.000 metros de pista, em Pequim (2008) e Atenas (2004), respetivamente.

