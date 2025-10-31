Francisco Cabral apurado para as meias-finais num Masters

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, qualificou-se pela primeira vez para as meias-finais de pares de um torneio Masters 1.000, ao vencer o australiano John Peers e o norte-americano JJ Tracy em Paris.

Numa partida com 1h18 de duração, a dupla luso-austríaca, composta pelos 23.º e 35.º classificados da hierarquia mundial da especialidade, ganhou na capital de França a Peers, 49.º e antigo número dois de pares, e Tracy, 34.º, por 7-6 (7-5) e 6-4.

Cinco dias depois da derrota na decisão do ATP 500 de Viena, Francisco Cabral e Lucas Miedler chegaram à terceira vitória seguida em Paris e aguardam pelos adversários nas 'meias', que vão ser os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz, quintos pré-designados, ou os britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool, segundos e vitoriosos no torneio na Áustria.

Francisco Cabral, de 28 anos, já era o melhor tenista português de sempre na hierarquia ATP, após ter melhorado o 26.º lugar de João Sousa em 2019, também em pares, tendo agora assegurado a estreia lusa nos 20 primeiros colocados de um ranking profissional.

Antes de Cabral, que vai procurar a quinta final da época com Miedler, Sousa era o único português presente nas meias-finais de um Masters 1.000 de pares, ao ser 'vice' em Roma, em Itália, em 2018, um ano antes de ficar pelas 'meias' em Madrid, em Espanha.