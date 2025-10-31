Ouvir
Judo. Bronze para Otari Kvantidze no Europeu Sub23

31 out, 2025 - 20:11 • Lusa

Este sábado sobem ao tatami quatro judocas.

A+ / A-

O judoca português Otari Kvantidze conquistou a medalha de bronze nos Europeus de sub-23, após vencer no combate decisivo o georgiano Giorgi Loladze, por `waza-ari`.

Kvantidze, de origem georgiana e que compete por Portugal, onde chegou ainda no início da adolescência, sai dos Europeus em Chisinau, na Moldova, com triunfos em quatro combates, tendo apenas cedido nas meias-finais, o que o relegou para o bronze.

O judoca de 22 anos garantiu a medalha de bronze ao pontuar para waza-ari, a segunda mais alta pontuação no judo, a 19 segundos do final do combate com Loladze, o que lhe permitiu gerir até ao fim.

A medalha de `Oto`, como é designado na seleção pelos seus companheiros, é a 18.ª de Portugal em Europeus de sub-23, competição na qual Patrícia Sampaio, Telma Monteiro, Jorge Fonseca e Ana Cachola (duas vezes) foram campeões.

A última vez que Portugal tinha conquistado uma medalha nos Europeus de sub-23 foi por intermédio da olímpica Taís Pina em 2023, com a medalha de bronze na categoria de -70 kg, em Potsdam, na Alemanha.

No primeiro dia dos Europeus em Chisinau competiram também Bernardo Fernandes (-60 kg), Miguel Gago (-66 kg), Gonçalo Lampreia (-73 kg) e Margarida Brás (-63 kg), eliminados no primeiro combate, e Raquel Brás (-57 kg), no segundo.

No sábado, competem as categorias mais pesadas, entrando em cena Pedro Lima (-90 kg), Diogo Chantre (-100 kg), Taís Pina (-70 kg) e Rosa Mané (+78 kg).

