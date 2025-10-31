Portugal com 11 nadadores no Europeu de piscina curta

Portugal vai apresentar uma seleção de 11 nadadores aos Europeus de piscina curta, que vão decorrer entre 2 e 7 de dezembro em Lublin, na Polónia, num grupo que integra os quatro representantes em Paris2024.

Diogo Ribeiro, Miguel Nascimento, João Costa e Camila Rebelo fazem parte da formação lusa, na qual todos vão competir em pelo menos duas distâncias.

Assim, destaca-se Diogo Ribeiro que participará em quatro competições, nomeadamente os 50 e 100 metros mariposa e os 50 e 100 metros livres, bem como Camila Rebelo que vai nadar os 50, 100 e 200 metros costas e os 400 estilos: João Costa vai fazer os 50, 100 e 200 metros costas e Miguel Nascimento os 50 metros mariposa e 50 costas.

A seleção fica completa com Alexandre Ferreira (50 e 100 metros bruços), Vasco Morgado (100 e 200 metros estilos e 100 mariposa), Ana Guedes (50 e 100 metros mariposa), Ana Rodrigues (50 e 100 metros bruços), Francisca Martins (200, 400 e 800 metros livres), Mariana Cunha (50 e 100 metros mariposa, 200 metros estilos e 200 mariposa) e Rafaela Azevedo (50 e 100 metros costas).

A seleção, que será liderada pelo diretor técnico nacional, Ricardo Antunes, vai participar ainda nas estafetas 4x50 metros estilos masculinas, 4x50 metros livres e estilos femininas e nas mistas 4x50 metros estilos e livres.

A equipa técnica lusa na Polónia será composta ainda por Samie Elias, treinador do CAR Jamor, Gonçalo Neves, treinador do CTAR Coimbra, e o técnico convidado Rafael Ribas.