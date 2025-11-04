Ciclista António Carvalho suspenso por anomalias no passaporte biológico

O português António Carvalho, duas vezes terceiro classificado na Volta a Portugal, foi suspenso provisoriamente pela União Ciclista Internacional (UCI) devido a anomalias no passaporte biológico.

Na lista de suspensões provisórias da federação internacional, hoje atualizada, consta o nome do português de 36 anos, que foi terceiro na Volta em 2022 e 2023.

António Carvalho conquistou duas edições do Grande Prémio Jornal de Notícias (2015 e 2018) e venceu por duas vezes no alto da Senhora da Graça (2019 e 2022), somando ainda outro triunfo em etapas na prova rainha do calendário nacional, em 2020, e sagrando-se `rei` da montanha em 2014.

Na sua carreira, o ainda ciclista do Feirense-Beeceler representou a LA Alumínios-Antarte (2013-2014), antes de mudar-se para W52-Quinta da Lixa, depois denominada W52-FC Porto, onde esteve até 2019. Passou, depois, pela estrutura da Efapel, antes de transferir-se para a equipa de Santa Maria da Feira.

O passaporte biológico é um `mecanismo` que se baseia na monitorização de determinados parâmetros biológicos (através de amostras de sangue e de urina), que, de uma forma indireta, podem revelar os efeitos da utilização de substâncias ou métodos proibidos.