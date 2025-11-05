Ouvir
Ténis

Tem 45 anos e não se cansa de jogar ténis: Venus Williams vai disputar o torneio de Auckland

05 nov, 2025 - 12:18 • Lusa

A norte-americana, uma tenista que conta com sete títulos do Grand Slam, recebeu um ‘wild card’ para participar no torneio.

A tenista norte-americana Venus Williams, antiga número um do mundo, vai disputar o torneio de Auckland, em janeiro de 2026, anunciaram hoje os organizadores.

Venus Williams, de 45 anos, que conta com sete títulos do Grand Slam, recebeu um ‘wild card’ para participar no torneio, que se realiza de 05 a 11 de janeiro, como preparação para o Open da Austrália, primeiro ‘major’ do ano, a disputar entre 18 de janeiro e 1 de fevereiro.

Ausente do circuito durante quase um ano e meio, Venus Williams regressou à competição em julho, em Washington, onde defrontou a compatriota Peyton Stearns, de 24 anos e 35.ª classificada mundial, que ainda não tinha nascido quando a Williams conquistou o seu primeiro título em Wimbledon, em 2000.

Durante o verão, disputou ainda dois encontros, em Cincinnati e no US Open, tendo perdido ambos, mas não sem antes ganhar um set à 13.ª jogadora mundial, a checa Karolina Muchova, em Nova Iorque.

“Ela é uma das grandes jogadoras da era moderna e o seu desempenho em campo fala por si”, afirmou o diretor do torneio de Auckland, Nicolas Lamperin, sublinhando que Venus "teve uma grande influência na evolução do ténis feminino e inspirou as gerações seguintes com a sua paixão inabalável pelo desporto”.

Vencedora do Auckland Classic em 2015, após derrotar a dinamarquesa Caroline Wozniacki na final, Venus Williams soma cinco triunfos em Wimbledon, dois no US Open e uma medalha de ouro olímpica, conquistada nos Jogos Sydney2000.

