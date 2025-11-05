Vem aí mais uma Liga dos Campeões de Hóquei em Patins: "Numa palavra? Equilíbrio"

Doze equipas. 67 jogos. Sete meses de competição. Peguem no stick, porque está de regresso a Liga dos Campeões de Hóquei em Patins da World Skate. Depois de uma época que viu uma final 100% lusa, com a vitória do Óquei Clube de Barcelos sobre o FC Porto, há cinco equipas portuguesas em prova na nova edição. Óquei de Barcelos, FC Porto, Sporting, Benfica e Oliveirense compõem o contingente nacional, que represente quase metade das equipas em competição.

Pela frente estão os espanhóis do Barcelona, Reus Desportiu, Igualada HC e HC Liceo; os italianos do Hockey Trissino e Hockey Bassano; e ainda os franceses do SCRA Saint-Omer. Por coincidência, o sorteio ditou que apenas o FC Porto ficará no grupo A, com as restantes quatro equipas portuguesas no grupo B, onde só passsam à fase seguinte... quatro equipas. Mas não é por isso que as expetativas baixam.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



A Bola Branca falou com Gonçalo Suíssas, ex-jogador de FC Porto ou UD Oliveirense e atual treinador, que está otimista para a representação portuguesa. Em entrevista, prevê que as cinco formações passem à nova final eight, mas deixa um aviso. "Falando do Grupo B, em teoria as equipas portuguesas são superiores tanto ao Hockey Bassano como ao Hockey Liceo. E acredito que o sejam. Mas acredito também que todas as equipas, em todos os jogos, vão competir para ganhar”, explica.

E continua: "Na teoria, tanto o Benfica como o Sporting, o Óquei de Barcelos e a Oliveirense têm mais do que capacidade para passar o grupo. Mas volto a dizer: numa competição destas, há muito equilíbrio, e isto é um fator importante. Por isso, acredito que não vai ser fácil apurar as quatro equipas portuguesas do Grupo B, mas se apresentarem o nível alto que têm mostrado no nosso campeonato, podem passar as quatro".

Já o FC Porto está sozinho no Grupo A e arranca a prova com um duelo frente ao Igualada, no jogo inaugural da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, às oito da noite. Sobre a partida, Gonçalo Suíssas não tem medo de atribuir o favoritismo à antiga equipa.

"Podemos esperar, certamente, um jogo equilibrado. Sabemos, na teoria, que o FC Porto será favorito neste jogo. Tem uma vasta experiência na Liga dos Campeões, está habituado a jogar nestes palcos. O Igualada é certamente uma equipa muito competitiva, mas de uns anos para cá tem atravessado algumas dificuldades para construir equipas competitivas", explica a Bola Branca o agora treinador.

Começar com o pé direito é importante, até porque o foco está na nova final a oito. E depois disso, está em levantar de novo o caneco em bom português. E aí, nessa matemática, Gonçalo Suíssas tem esperança nas equipas portuguesas.

"Acredito que as equipas portuguesas, junto do Barcelona, continuam a ser as principais candidatas a vencer esta prova. Mas acho que vão ser grupos muito equilibrados, com jogos igualmente muito equilibrados. No geral, a palavra que melhor define esta edição será o equilíbrio. Tanto no Grupo A, onde o FC Porto se encontra sozinho com equipas estrangeiras, como no Grupo B, com equipas portuguesas que já se conhecem muito bem. Acho que o equilíbrio entre os dois grupos vai ser a palavra-chave deste ano", prevê o ex-internacional português.

Falta colocar os patins e pegar no stick, que a emoção começa já esta noite, às 20h00, com o arranque da Liga dos Campeões a ser dado por FC Porto e Igualada, numa partida jogada em Espanha.