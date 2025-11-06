Benfica e Sporting podem defrontar-se nos quartos de final da Champions de futsal

Benfica e Sporting podem encontrar-se nos quartos de final da Liga dos Campeões de futsal, caso ultrapassem Araz e AEK, respetivamente, nos 'oitavos', ditou o sorteio realizado esta quinta-feira em Nyon.

Os encarnados, campeões nacionais, vão visitar o Araz na primeira mão dos oitavos de final, em 24 de novembro, e recebem o campeão do Azerbaijão na segunda mão, agendada para 5 de dezembro.

Já o Sporting, quarto colocado da edição anterior da Champions, em que perdeu o último lugar do pódio para o Jimbee Cartagena, vai à Grécia defrontar o AEK no primeiro jogo, antes de ser anfitrião do campeão grego, em jogos igualmente agendados para 24 de novembro e 5 de dezembro.

Caso os dois rivais lisboetas ultrapassem os respetivos adversários, vão cruzar-se nos quartos de final, com a primeira mão a disputar-se em casa das águias, no dia 23 de fevereiro de 2026, e a segunda no reduto dos leões, em 6 de março.

Para chegarem aos oitavos de final, Benfica e Sporting impuseram-se com 100% de aproveitamento na Ronda Principal, ao vencerem as respetivas 'poules'.

O sorteio ditou ainda que o Palma Futsal, vencedor das últimas três edições da competição, vai encontrar nos oitavos de final os ucranianos do HIT Kiev, enquanto o Kairat, derrotado pelos espanhóis em 2024/25, irá defrontar os belgas do Anderlecht.