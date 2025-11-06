Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 06 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futsal

Conheça os convocados da seleção de futsal para os amigáveis com a Eslovénia

06 nov, 2025 - 12:00 • Inês Braga Sampaio

Jorge Braz anunciou, esta quinta-feira, os eleitos para os dois particulares de preparação para a fase final do Europeu.

A+ / A-

O selecionador nacional de futsal masculino divulgou, esta quinta-feira, os convocados para os dois encontros particulares com a Eslovénia, de preparação para o Campeonato da Europa 2026.

A equipa de Jorge Braz vai defrontar a seleção eslovena na AMCO Arena — onde nunca jogou —, em Braga, a 11 e 12 de novembro. Jogos agendados para as 20h00 e as 19h00, respetivamente.

A concentração da seleção está marcada para o próximo domingo, em Braga.

Atual bicampeão em título (venceu em 2018 e 2022), Portugal estará no Grupo D do Europeu, juntamente com Itália, Polónia e Hungria. A fase final será disputada entre 21 de janeiro e 7 de fevereiro de 2026.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Edu (El Pozo Murcia, Espanha), André Correia (Benfica) e Bernardo Paçó (Sporting);
Fixos: André Coelho (Benfica) e Tomás Paçó (Sporting);
Fixo/Ala: Afonso (Benfica) e Bruno Maior (Sporting);
Universal: Erick (Barcelona, Espanha)
Alas: Tiago Brito (SC Braga), Diogo Santos (Sporting), Pany Varela (Benfica), Kutchy (Benfica), Carlos Monteiro (Benfica) e Bruno Coelho (Riga Futsal, Letónia);
Pivô: Rúben Góis (Rio Ave)
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 06 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)