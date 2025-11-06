Conheça os convocados da seleção de futsal para os amigáveis com a Eslovénia

06 nov, 2025 - 12:00 • Inês Braga Sampaio
O selecionador nacional de futsal masculino divulgou, esta quinta-feira, os convocados para os dois encontros particulares com a Eslovénia, de preparação para o Campeonato da Europa 2026.
A equipa de Jorge Braz vai defrontar a seleção eslovena na AMCO Arena — onde nunca jogou —, em Braga, a 11 e 12 de novembro. Jogos agendados para as 20h00 e as 19h00, respetivamente.
Atual bicampeão em título (venceu em 2018 e 2022), Portugal estará no Grupo D do Europeu, juntamente com Itália, Polónia e Hungria. A fase final será disputada entre 21 de janeiro e 7 de fevereiro de 2026.