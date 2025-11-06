Neemias Queta assina duplo-duplo e faz história pelos Celtics

Neemias Queta continua em destaque no arranque de temporada dos Boston Celtics e, na madrugada desta quinta-feira, ajudou à vitória sobre os Washington Wizards, por 136-107, com um duplo-duplo.

Em 24:13 minutos de utilização, o poste internacional português, de 26 anos, somou 15 pontos e 12 ressaltos (oito deles defensivos). Também registou cinco assistências, mais um roubo de bola e um bloqueio e lançamento. Tudo isto sem perder uma única vez a bola.

Queta tornou-se mesmo o primeiro jogador da história do "franchise" a fazer um jogo de pelo menos 15 pontos, dez ressaltos e cinco assistências com aproveitamento de 100% de lançamentos de campo.

Além de "Neemy", estiveram em destaque, na equipa dos Celtics, Jaylen Brown, com 35 pontos, Josh Minott, com 21, e Payton Pritchard e Anfernee Simons, ambos com 18. Do lado dos Wizards, só um jogador, dos 14 que estiveram em campo, fez mais de 12 pontos: Alex Sarr, com 31.

No final do jogo, Pritchard assinalou que Boston espera cada vez mais do seu novo poste titular e que Queta tem respondido à altura.

"Precisamos da presença dele na defesa. Os ressaltos, os bloqueios de lançamento. E mostra lampejos de algumas coisas, a nível ofensivamente, que podem ser fantásticas para nós", afirmou o base.

Os Boston Celtics, que estão a ter um início de época tremido, apesar das boas exibições de Neemias Queta, ocupam o décimo lugar da Conferência Este, com saldo de quatro vitórias e cinco derrotas. Os Washington Wizards estão em último, com um só triunfo e sete derrotas.