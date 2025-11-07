"É uma mensagem de paz": o futebol para cegos do Sudão do Sul vai estar nos Jogos Paralímpicos 2028

Mas a esperança é teimosa e, há dias, entrou um pedaço de luz numa das fissuras daquele país fragmentado. A seleção de futebol de cegos do Sudão do Sul garantiu um lugar nos Jogos Paralímpicos de 2028, em Los Angeles.

Em março, António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, declarou que o Sudão do Sul estava à beira de um abismo de guerra civil. Outro. Quantos abismos vivem na vida daquelas vidas?

Os ingredientes que atentam contra uma trégua são muitos e somam àqueles em cima referidos: confrontos entre duas facções que se olham ferozmente, revolta política, segmentação étnica e desinformação nas redes sociais que prometem algo pior, até bombardeamentos aéreos e civis com a presença de combatentes estrangeiros.

Quando um bebé nasce naquele território, um país fundado em 2011, a sua esperança média de vida é 58 anos. É o que dizem os dados de 2023 do Banco Mundial. Mais: em 2016, 76.5% da população vivia com três dólares por dia. As crises económicas e humanitárias atropelam-se até se misturarem num abraço cumplice e trágico.

As gentes do Sudão do Sul raramente têm uma trégua. Pobreza, fome, enfermidades, perseguições políticas, violência, pedaços de metal com pólvora na alma que não se cansam de voar e aterrar na carne de uns e outros, corrupção e até cheias.

Para tal, ganharam um torneio no Uganda, em Kampala, batendo na final, por 3-0, a equipa da casa. Assim, sul-sudaneses garantiram o lugar no torneio paralímpico e subiram à primeira divisão daquele segmento do futebol africano.

“É um movimento excitante, não só para mim, mas para as pessoas em casa”, confessou Simon Madol Akol, o treinador, numa reportagem da Reuters. “Estamos a partilhar uma mensagem de paz, vemos como estes atletas estão a celebrar. Vieram de diferentes tribos, de diferentes comunidades. Sabemos como isto vai unir as comunidades no nosso país e como vão celebrar juntas.”

Num país que nem oferece os básicos condizentes com a dignidade humana, há um grupo de homens que não veem a abrir os olhos do mundo. “Há muito potencial que tem de ser desbloqueado nas pessoas que têm diferentes tipos de incapacidades”; acrescentou Akol.

Se em 2020 esta seleção começou com apenas dois jogadores e uma bola emprestada, agora chega às quatro dezenas de elementos, tentando assim, para além de marcar golos com a bola do guizo, derreter as diferenças étnicas.

O futebol para cegos joga-se 5x5, com uma bola que produz um som para orientar os jogadores, que também podem ser guiados por uma pessoa atrás da baliza e pelos guarda-redes, que não são invisuais.

“É através do futebol que vamos garantir finalmente a paz no Sudão do Sul”, promete Yona Sabri Ellon, um jogador que ficou cego depois de um glaucoma, aos 10 anos. “Os desafios tornaram-se nos nossos melhores amigos.”

Segundo a Agência France-Presse, o comité paralímpico daquele país foi criado há apenas um mês. No país, castigado por guerras e atropelos humanitários e bélicos e até da natureza, há apenas um campo capaz de receber estes jogadores que não veem. Ou seja, sem buracos e armadilhas para fazerem o que tanto gostam.

Os Jogos Paralímpicos de 2028, em Los Angeles, vão ser disputados entre 15 e 27 de agosto.