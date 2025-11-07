"É uma mensagem de paz": o futebol para cegos do Sudão do Sul vai estar nos Jogos Paralímpicos 2028

07 nov, 2025 - 12:15 • Hugo Tavares da Silva
As gentes do Sudão do Sul raramente têm uma trégua. Pobreza, fome, enfermidades, perseguições políticas, violência, pedaços de metal com pólvora na alma que não se cansam de voar e aterrar na carne de uns e outros, corrupção e até cheias.
Quando um bebé nasce naquele território, um país fundado em 2011, a sua esperança média de vida é 58 anos. É o que dizem os dados de 2023 do Banco Mundial. Mais: em 2016, 76.5% da população vivia com três dólares por dia. As crises económicas e humanitárias atropelam-se até se misturarem num abraço cumplice e trágico.
Os ingredientes que atentam contra uma trégua são muitos e somam àqueles em cima referidos: confrontos entre duas facções que se olham ferozmente, revolta política, segmentação étnica e desinformação nas redes sociais que prometem algo pior, até bombardeamentos aéreos e civis com a presença de combatentes estrangeiros.
Em março, António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, declarou que o Sudão do Sul estava à beira de um abismo de guerra civil. Outro. Quantos abismos vivem na vida daquelas vidas?
Mas a esperança é teimosa e, há dias, entrou um pedaço de luz numa das fissuras daquele país fragmentado. A seleção de futebol de cegos do Sudão do Sul garantiu um lugar nos Jogos Paralímpicos de 2028, em Los Angeles.
Para tal, ganharam um torneio no Uganda, em Kampala, batendo na final, por 3-0, a equipa da casa. Assim, sul-sudaneses garantiram o lugar no torneio paralímpico e subiram à primeira divisão daquele segmento do futebol africano.
“É um movimento excitante, não só para mim, mas para as pessoas em casa”, confessou Simon Madol Akol, o treinador, numa reportagem da Reuters. “Estamos a partilhar uma mensagem de paz, vemos como estes atletas estão a celebrar. Vieram de diferentes tribos, de diferentes comunidades. Sabemos como isto vai unir as comunidades no nosso país e como vão celebrar juntas.”
Num país que nem oferece os básicos condizentes com a dignidade humana, há um grupo de homens que não veem a abrir os olhos do mundo. “Há muito potencial que tem de ser desbloqueado nas pessoas que têm diferentes tipos de incapacidades”; acrescentou Akol.
Se em 2020 esta seleção começou com apenas dois jogadores e uma bola emprestada, agora chega às quatro dezenas de elementos, tentando assim, para além de marcar golos com a bola do guizo, derreter as diferenças étnicas.
O futebol para cegos joga-se 5x5, com uma bola que produz um som para orientar os jogadores, que também podem ser guiados por uma pessoa atrás da baliza e pelos guarda-redes, que não são invisuais.
“É através do futebol que vamos garantir finalmente a paz no Sudão do Sul”, promete Yona Sabri Ellon, um jogador que ficou cego depois de um glaucoma, aos 10 anos. “Os desafios tornaram-se nos nossos melhores amigos.”
Segundo a Agência France-Presse, o comité paralímpico daquele país foi criado há apenas um mês. No país, castigado por guerras e atropelos humanitários e bélicos e até da natureza, há apenas um campo capaz de receber estes jogadores que não veem. Ou seja, sem buracos e armadilhas para fazerem o que tanto gostam.
Os Jogos Paralímpicos de 2028, em Los Angeles, vão ser disputados entre 15 e 27 de agosto.