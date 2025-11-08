Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundial de Trampolins

Bronze para Portugal na prova de equipas

08 nov, 2025 - 21:50 • Lusa

Evento está a decorrer em Espanha.

A+ / A-

Portugal conquistou este sábado a medalha de bronze na competição de trampolim individual por equipas no Mundial que está a ser disputado em Pamplona, em Espanha.

Diogo Abreu (59.860), Gabriel Albuquerque (62.880) e Pedro Ferreira (60.710) - com Lucas Santos como suplente -, terminaram a prova no terceiro lugar, com 18 pontos, apenas atrás das duas seleções de ginastas neutros, com os bielorrussos a conquistarem o cetro mundial, com 21, e os russos a medalha de prata, com 20.

Portugal tinha conquistado o título mundial em 2022, nos Mundiais disputados em Sófia.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)