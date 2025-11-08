Ouvir
Depois do 101.º título da carreira, Djokovic desiste das ATP Finals

08 nov, 2025 - 22:10

Lorenzo Musetti vai disputar pela primeira vez as ATP Finals, após a retirada do sérvio.

O sérvio Novak Djokovic, recordista de vitórias nas ATP Finals, com sete triunfos, vai falhar a edição de 2025 do torneio que junta os oito melhores tenistas do ano, devido a lesão, anunciou a organização este sábado.

"Lorenzo Musetti vai disputar pela primeira vez as ATP Finals, após a retirada de Novak Djokovic, devido a uma lesão no ombro", informou a ATP.

Este anúncio ocorreu pouco depois de Djokovic ter conquistado o seu 101.º título da carreira, na capital grega, onde bateu Musetti.

O recordista de títulos do Grand Slam conquistou o seu 72.º torneio em piso rápido, depois de perder o primeiro set, por 4-6, frente ao italiano, agora repescado, para se conseguir impor nos seguintes, por 6-3 e 7-5, em exatas três horas.

Com o segundo título do ano - ganhou em Genebra, em maio -, Djokovic está agora a apenas dois de Federer e a oito do recordista de troféus, o norte-americano Jimmy Connors.

Nas ATP Finals, a disputar entre domingo e 16 de novembro, na cidade italiana de Turim, Musetti vai assumir o lugar de Djokovic, no grupo Jimmy Connors, juntamente com o espanhol Carlos Alcaraz, o norte-americano Taylor Fritz e o australiano Alex De Minaur.

No grupo Björn Borg estão o italiano Jannik Sinner, o atual número um mundial e detentor do troféu, o alemão Alexander Zverev, o norte-americano Ben Shelton e o canadiano Felix Auger-Aliassime.

Com a ausência de Djokovic, vencedor em 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 e 2023, apenas Sinner, em 2024, e Zverev, em 2018 e 2021, já venceram a competição, entre os participantes da presente edição.

No final da fase de grupos, os dois primeiros de cada 'poule' avançam para as meias-finais.

