Francisco Cabral vence torneio de Atenas

O tenista Francisco Cabral conquistou o quinto título ATP em pares, ao impor-se, ao lado do austríaco Lucas Miedler, a Santiago González e David Pel na final do torneio de Atenas.

Após perder o primeiro set, a dupla luso-austríaca conseguiu a reviravolta no marcador, para triunfar diante dos terceiros cabeças de série com os parciais de 4-6, 3-6 e 10-3.

Este é o quinto título ATP da carreira para Francisco Cabral, na 10.ª final disputada no circuito principal do ténis, e o terceiro ao lado de Miedler, após os conquistados em Hangzhou e Gstaad.

Segundos pré-designados em Atenas, o portuense de 28 anos e o austríaco, 27.º da hierarquia de pares, iniciaram a sua parceria apenas em abril e chegaram ainda às finais de Viena e Winston-Salem e às ‘meias’ do Masters 1.000 de Paris, na semana passada.

Este sábado, encerraram a temporada com um triunfo em 1h17 diante do mexicano Santiago González (47.º) e do neerlandês David Pel (32.º) e como a 11.ª melhor dupla na Corrida a Turim, a tabela que contabiliza os pontos ganhos desde o início da época.

Melhor português de sempre nos rankings ATP, Cabral, que esta semana entrou no top 20 mundial de pares, tem no currículo ainda títulos no Estoril Open, ao lado do compatriota Nuno Borges, e Gstaad, em dupla com o bósnio Tomislav Brkic, ambos em 2022.

Em 2023, foi finalista em três torneios: Banja Luka, com o cazaque Aleksandr Nedovyesov, e Bastad e Chendgu, ao lado do brasileiro Rafael Matos.

Com o título conquistado hoje em Atenas, Cabral isola-se também como português com maior número de títulos no circuito ATP, descolando de João Sousa, que somou quatro em singulares.