Surf. Maria Salgado, campeã europeia júnior

A surfista Maria Salgado sagrou-se, este sábado, campeã europeia júnior de 2025, depois de ter vencido a etapa final do circuito Pro Júnior europeu da World Surf League, que se disputou em Taghazout, Marrocos.

Aos 18 anos, a surfista de Santa Cruz juntou o título nacional da categoria ao título europeu.

Maria Salgado tinha vencido duas etapas em 2025 e precisava de triunfar nesta etapa marroquina para conquistar o título.

A liderança era da espanhola Carla Morera de la Vall, que caiu nas meias-finais.

Na final, a jovem portuguesa não deu hipótese à concorrência, somando um total de 14,33 pontos, contra 12,33 da espanhola Sal Borelli, 8,87 da francesa Clemence Schorsch e 7,24 da também gaulesa Lilou Rumiel.

Com esta vitória, Maria Salgado garantiu uma vaga no mundial da categoria.

Outras portuguesas estiveram em destaque: Maria Dias terminou em sexto e Lua Escudeiro em sétimo.

Do lado masculino, o melhor português foi João Mendonça, que terminou em 5.º no ranking.