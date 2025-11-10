Ouvir
Carlos Alcaraz volta a ultrapassar Sinner no primeiro lugar do "ranking" de ténis

10 nov, 2025 - 11:54 • Lusa

O próximo torneio, as ATP Finals, vão decidir quem termina o ano como número um da hierarquia do ténis mundial. Nuno Borges manteve o 47.º lugar nos singulares.

O tenista espanhol Carlos Alcaraz regressou, esta segunda-feira, ao topo do "ranking" mundial, ultrapassando o italiano Jannik Sinner numa altura em que se disputam as ATP Finals, que vão decidir quem termina o ano como número um.

Embora nenhum dos dois tenha disputado qualquer torneio na última semana, Sinner acabou por perder mais pontos no ranking do que o espanhol.

O alemão Alexander Zverev manteve o terceiro lugar, com o sérvio Novak Djokovic, que desistiu das ATP Finals, a subir a quarto, e o norte-americano Ben Shelton a ascender ao quinto posto.

Entre os portugueses, Nuno Borges manteve o 47.º lugar nos singulares, enquanto Francisco Cabral continua em 20.º de pares, terminando com o austríaco Lucas Miedler como a 11.º melhor dupla do ano, depois de ter vencido o torneio de Atenas.

No setor feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka terminou o ano como número um, apesar de ter perdido a final das WTA Finals, frente à russa Elena Rybakina, que ascendeu ao quinto lugar.

A polaca Iga Swiatek terminou a temporada na segunda posição, à frente da norte-americana Coco Gauff.

Francisca Jorge é a melhor portuguesa no ranking WTA, na 202.ª posição, 53 lugares à frente da irmã Matilde Jorge.

