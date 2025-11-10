Jorge Braz e a Eslovénia. "Tem características de algumas seleções no Europeu"

O selecionador português de futsal, Jorge Braz, realçou esta segunda-feira que a Eslovénia tem características parecidas com as de adversários da equipa das quinas no Euro 2026, ao projetar os jogos de preparação marcados para terça-feira e quarta-feira.

Depois das vitórias sobre a Croácia (5-0 e 7-2), em setembro, e sobre a Letónia (3-1 e 5-2), em outubro, a seleção bicampeã europeia vai receber, em Braga, a formação eslovena, que "é muito interessante" a defender, até pelos atributos morfológicos dos atletas, e que "contraria o jogo" dos adversários enquanto pode.

"Tem características que serão as de algumas seleções no Campeonato da Europa. Ter este momento competitivo, em dois jogos, com uma seleção que sabe o que faz é o ideal. Isto já estava pensado há algum tempo. Até agora, tivemos três adversários que queríamos: Croácia, Letónia e agora a Eslovénia", disse, na conferência de antevisão aos desafios.

O timoneiro de Portugal considerou que a Eslovénia, uma das seleções anfitriãs do Euro 2026, a par da Letónia e da Lituânia, tem parecenças com a Polónia e a Hungria, adversários lusos no Grupo D, a par da Itália, e vincou que "o mais importante" é a aprendizagem que os seus jogadores vão retirar dos "dois momentos competitivos".

"Os jogos criam impacto emocional e de aprendizagem quanto ao que andamos a fazer. Serão dois momentos competitivos para refinar princípios e comportamentos, contra um adversário que vai exigir o nosso máximo", acrescentou.

Questionado ainda sobre os regressos de Erick Mendonça, do Barcelona, e de Pany Varela e Carlos Monteiro, ambos do Benfica, à convocatória, Jorge Braz considerou natural a chamada de jogadores que fazem "parte da família", embora "a qualidade e a quantidade" ao dispor o obrigue a deixar de fora outros atletas com potencial para envergar as quinas.

"Temos de ter jogadores diferentes na Seleção, em diferentes momentos, para depois termos um leque disponível para o Campeonato da Europa. (...) O Pany está a readaptar-se ao futsal nacional e está num nível de forma muito bom. O Erick está a voltar ao normal. O Carlos fez vários jogos de qualificação no ano passado. É importante enquadrar jogadores que sempre fizeram parte desta família", esclareceu.

O selecionador considerou ainda especial jogar no pavilhão do Braga, que vê como "um santuário do futsal português", bem familiar de Tiago Brito, jogador que representa ininterruptamente os minhotos desde 2021/22.

Embora "muito feliz" por jogar no recinto bracarense, o ala, de 34 anos, prometeu frieza e concentração na quadra, frente a um oponente com "atletas fisicamente muito fortes" e uma "defesa individual agressiva", que, ainda assim, pode cometer erros caso Portugal os force.

"Será um jogo extremamente físico, mas somos uma equipa capaz de aplicar a dinâmica e intensidade que nos têm vindo a ser pedidas. Vamos ser uma equipa capaz de superar a Eslovénia, mas, para isso, temos de ter uma entrada forte em jogo e manter a intensidade por 40 minutos", salientou.

Portugal recebe a Eslovénia na terça-feira, a partir das 20h00, e na quarta-feira, às 19h00, em dois jogos de preparação para o Euro 2026, que se disputa entre 21 de janeiro e 7 de fevereiro, com 16 seleções.