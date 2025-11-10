Maria Sharapova acredita que a IA pode ajudar a aumentar longevidade das desportistas

Maria Sharapova acredita que a Inteligência Artificial (IA) pode ser utilizada para prolongar as carreiras dos desportistas, em especial das mulheres. Em conversa no dia de abertura da Web Summit Lisboa 2025, com Sarah Meron, da IBM, e a CEO da revista "Time", Jessica Sibley, a ex-tenista assume que está "interessada" na forma como a IA pode ajudar "no prolongamento da carreira dos atletas". "Há tantas inovações na biomecânica e na medicina que permitirão a um atleta jogar mais anos. Em particular para atletas femininas. Agora, elas conseguem congelar os óvulos e prolongar a carreira por mais uns anos, e manter-se no pico das suas capacidades", assinala.

Sharapova revela que, mais para o fim da carreira, utilizou "o estudo da biomecânica dos movimentos do corpo". E dá o exemplo do serviço. "Havia partes do meu movimento que podiam ser mais eficientes e podiam ajudar-me com a velocidade. Não tinha de depender da repetição, mas sim trabalhar de forma mais inteligente e repetir menos. Há novas formas da a IA prolongar as carreiras dos atletas, ou pelo menos espero que haja, porque sei que todos temos atletas favoritos e gostaríamos de vê-los competir no topo das suas capacidades por muito tempo", afirma. Mais dados, maior inteligência, melhor instinto Para Sharapova, que deixou o ténis há cinco anos, "tem sido incrível ver a transição" do desporto para a Inteligência Artificial, "particularmente a forma como os atletas se preparam para os jogos e recuperam depois". "Lembro-me de estar várias horas com o meu treinador para ele recolher clipes para compilar um vídeo de dois minutos, antes dos jogos. O que antes durava horas, agora faz-se em minutos. Perceber como o corpo se desempenha e como recupera, ver a forma como os atletas estão a levar isso a sério agora, com ferramentas de inteligência artificial, é impressionante", realça.

A russa admite que uma das razões para adorar desporto, inicialmente, era a dependência do instinto de um atleta. Também por isso desconfiou da IA, por temer que os dados substituíssem o instinto: "Mas o que aprendi ao longo dos anos é que quanto mais inteligente fores, como desportista, melhores os teus instintos se tornam." "Por isso, quanto mais dados tiveres, e quanto mais informação precisa tiveres, que aplicas com repetição, mais inteligente te tornas e, com isso, melhor será o teu instinto. No 'tie break' do terceiro set, já não estás a pensar em certos padrões; como já os aprendeste, sabes que existem e sabes que a informação que tens é precisas e, com isso, tomas decisões melhores", sustenta. "Não é para substituir pessoas" A IA pode igualmente ajudar na relação entre atletas e fãs, acredita Sharapova. "Quanto mais conhecedor for um fã, melhor é para um atleta. Porque sabes que estão a interagir com o jogo. Ainda estão a beber cerveja e a divertir-se com os amigos, mas têm conhecimento sobre o que estão a ver. Sabem que este pode ser um momento de viragem, sabem que o jogador gosta de servir de certa maneira num break point. Têm mais conhecimento, o que melhora o jogo. Passam a ser estudantes do jogo", refere.