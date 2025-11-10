Ouvir
Miguel Tiago Silva 17.º na Taça do Mundo do Chile

10 nov, 2025 - 00:33 • Lusa

A vitória sorriu a um triatleta brasileiro.

A+ / A-

O português Miguel Tiago Silva terminou no 17.º lugar a Taça do Mundo de triatlo disputada em San Pedro de la Paz, no Chile.

Miguel Tiago Silva cumpriu a prova, disputada em distância sprint, com 750 metros de natação, 21,2 quilómetros de ciclismo e cinco de corrida, em 55.33 minutos.

O brasileiro Manoel Messias sagrou-se vencedor desta etapa, ao gastar menos 41 segundos do que o único representante nacional na prova masculina.

Madalena Almeida cumpriu os setores de natação e ciclismo, mas terminou a prova feminina, conquistada pela espanhola Miriam Garcia, em 01:01.02 horas.

