Volta a Portugal. Federação de Ciclismo rasga contrato de concessão por "incumprimento"

10 nov, 2025 - 21:09 • Lusa

Contrato com a Podium Events durava até 2027. Federação antecipou o fim da concessão por "incumprimento reiterado das obrigações contratuais e de pagamento" da empresa.

A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) anunciou, esta segunda-feira, ter terminado “com efeitos imediatos” o contrato de concessão da Volta a Portugal à Podium Events, antecipando em um ano o fim da relação contratual por “incumprimento” da empresa.

“A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) decidiu dar por terminado, com efeitos imediatos, o contrato de concessão para a organização e exploração comercial da Volta a Portugal em bicicleta, celebrado em 2017 com a empresa Podium Events”, pode ler-se em nota oficial.

Esta decisão estende-se também à Volta ao Alentejo e à Volta a Portugal do Futuro, que estavam incluídas na concessão.

Segundo a nota federativa, a decisão foi tomada devido a “incumprimento reiterado das obrigações contratuais e de pagamento por parte da Podium Events, situação que se agravou ao longo do último ano, apesar das várias tentativas de resolução amigável promovidas pela FPC”.

O objetivo do organismo liderado pelo ex-ciclista Cândido Barbosa, pode ler-se no comunicado, é garantir “a defesa do interesse público, do conjunto do ciclismo português e da própria Volta a Portugal”, salientando o “trabalho desenvolvido” pela empresa, mas lembrando que é “imprescindível” o “cumprimento das obrigações contratuais”.

“A FPC tomará muito em breve as decisões que se impõem sobre o novo modelo de organização da Volta a Portugal e das demais provas até aqui abrangidas pelo contrato de concessão”, acrescenta a federação.

