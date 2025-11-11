Cândido Barbosa: "Não se admite que a Volta a Portugal possa ter à partida somente 110 ciclistas"

Cândido Barbosa, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo (UVP-FPC), justifica o "contrato rasgado" com a "Podium Events", que detinha a exploração e organização da Volta a Portugal, com base em "incumprimentos" vários.

O antigo ciclista e atual presidente da instituição revela à Renascença que existe dinheiro por pagar, numa situação que serve de "mote" à decisão e após um contexto que - segundo o dirigente - estava a deixar em risco a sobrevivência da modalidade e da principal corrida nacional.

"A federação começa por ficar sem sustentabilidade e, por isso, toma esta decisão, dura, no sentido de salvar a nossa modalidade e a Volta a Portugal", afirma em Bola Branca.

A "Podium" tinha contrato para organizar mais uma edição da Volta a Portugal e era ainda responsável pela organização da Volta a Portugal do Futuro e da Volta ao Alentejo.

Para Cândido Barbosa, os problemas financeiros não eram os únicos. Desportivamente, o dirigente assume que "a Volta a Portugal nos últimos dez anos não se atualizou, não se modernizou de acordo com os padrões internacionais".

Exemplifica com o desempenho da academia da Israel Premier Tech na edição de 2025: "Tivemos uma equipa de formação internacional que ganhou quatro etapas. E isto é tudo. Não se admite, ainda, que uma Volta a Portugal possa ter à partida somente 110 ciclistas."

Sem avançar pormenores, Barbosa adianta que anunciará “muito em breve” um novo modelo de organização para a Volta a Portugal e restantes provas abrangidas.

Nesse modelo, até pode manter-se aquele que tem sido o diretor da "Grandíssima", o também ex-ciclista Joaquim Gomes: "Todas as pessoas que estão ligadas à nossa modalidade, para o bem dela, diretamente ou indiretamente com a federação, podem ser uma opção de futuro".

Apesar de ter rescindido o contrato, o dirigente não teme uma "batalha jurídica" com a empresa promotora.

"Conversei com a pessoa responsável pela "Podium Events" e não é isso que a federação pretende. Há um incumprimento claro. Mas se daí vier um processo jurídico, estaremos aqui para nos defender em prol da modalidade", finaliza o dirigente.