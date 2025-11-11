Mundo do ténis consternado com duas mortes súbitas no ATP Finals

O segundo dia do ATP World Tour Finals de 2025, em Turim, ficou marcado pela morte de dois espectadores. Os dois homens tinham 70 e 78 anos.

As mortes ocorreram em emergências médicas diferentes. Um espectador de 78 anos que assistia ao confronto entre Taylor Fritz e Lorenzo Musetti sentiu-se mal e desmaiou nas bancadas.

Os serviços de emergência atuaram com prontidão e conseguiram estabilizá-lo, antes de o transportar, em estado crítico, para o Hospital Molinette. Contudo, mesmo com todos os esforços feitos o espectador não sobreviveu.

Umas horas antes, em frente à Fan Village, na Praça d'Armi, perto da Arena Inalpi, um homem de 70 anos sentiu-se mal. As equipas de socorro também agiram rapidamente e transportaram-no com vida para o hostipal. O desfecho acabaria por ser o mesmo: as tentativas de reanimação não deram frutos.

O ambiente no torneio que fecha a temporada mundial do ténis masculino ficou pesado com estas duas tragédias. Atletas e adeptos não ficaram indiferentes ao ocorrido.

O encontro que foi interrompido com uma das tragédias acabou por ser ganho pelo norte-americano Fritz por 6-3/6-4. No outro grupo Jannik Sinner não facilitou e ganhou o canadiano Felix Auger-Aliassime com os parciais de 6-1/7-5.

Para esta terça-feira estão marcados os encontros entre o líder do ranking mundial Carlos Alcaraz e Fritz e o italiano Musetti e o australiano Alex De Minaur.