Podium desvaloriza queixas da Federação e admite despedimentos se contrato da Volta a Portugal terminar

11 nov, 2025 - 17:00 • Rui Viegas
É com "tristeza" que a Podium Events recebe a notícia da antecipação do fim do contrato com a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), por parte do organismo presidido pelo antigo ciclista por Cândido Barbosa.
A ligação durava até 2027, mas a federação terminou unilateralmente com concessão por "incumprimento reiterado das obrigações contratuais e de pagamento".
Em declarações a Bola Branca, Vasco Empis, administrador da empresa que explorava e organizava a Volta a Portugal em bicicleta, entre outras provas, reconhece algum "desequilíbrio" nas finanças, mas rejeita o cenário de dificuldades inultrapassáveis.
"Recebo esta notícia com tristeza. Não era a nossa expetativa que as coisas tomassem este rumo. Desde os tempos da Covid que houve esforços enormes da Podium, que não foram muito valorizados, com vista a que isto melhorasse. E o desequilíbrio das contas também não é o que se reclama e fala. Temos uma equipa brutal e se isto acaba o que fazemos à equipa? Vai tudo embora?", questiona.
Apesar da preocupação, Empis mostra-se igualmente esperançado de que ainda seja possível atingir um patamar de entendimento com a federação da modalidade.
"Ainda temos esperança de dar a volta a isto tudo. Nos últimos três meses, de repente, recebemos duas cartas registadas e agressivas a dar a entender que era este o caminho que queriam. Ou seja, como é que se extingue uma coisa com uma equipa com quem trabalhamos há mais de 20 anos e desta forma? É um bocado abrupto", estranha.
Uma das criticas, e justificações, por parte da FPC para o encerrar do contrato prende-se com a perda de peso desportivo da principal prova velocipédica nacional. Já esta terça-feira em declarações a Bola Branca, o líder federativo, Cândido Barbosa, considerou que "a Volta a Portugal nos últimos dez anos não se atualizou, não se modernizou de acordo com os padrões internacionais".
Vasco Empis refuta responsabilidades neste campo: "Sobre o tema desportivo, em 2018 fizemos um esforço enorme para subir [a corrida] de categoria e a federação não o apoiou. Se subisse, se calhar era melhor em termos de ‘ranking’, mas algumas equipas portuguesas ficariam de fora."
"Agora, o ciclismo, como um todo, tem sofrido em Portugal e a Volta sofre por arrasto. Mas isso não é da nossa responsabilidade", defende o administrador da organizadora da "Portuguesa", para quem - e contra a sua vontade — pode haver necessidade de ir à Justiça para fazer valer os seus direitos.
"Temos conhecimento das ferramentas que temos à disposição. Nunca quisemos ir por esse caminho e temos esperança de que não tenha de ser esse o caminho", conclui.