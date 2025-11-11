Podium desvaloriza queixas da Federação e admite despedimentos se contrato da Volta a Portugal terminar

É com "tristeza" que a Podium Events recebe a notícia da antecipação do fim do contrato com a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), por parte do organismo presidido pelo antigo ciclista por Cândido Barbosa.



A ligação durava até 2027, mas a federação terminou unilateralmente com concessão por "incumprimento reiterado das obrigações contratuais e de pagamento". Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações a Bola Branca, Vasco Empis, administrador da empresa que explorava e organizava a Volta a Portugal em bicicleta, entre outras provas, reconhece algum "desequilíbrio" nas finanças, mas rejeita o cenário de dificuldades inultrapassáveis. "Recebo esta notícia com tristeza. Não era a nossa expetativa que as coisas tomassem este rumo. Desde os tempos da Covid que houve esforços enormes da Podium, que não foram muito valorizados, com vista a que isto melhorasse. E o desequilíbrio das contas também não é o que se reclama e fala. Temos uma equipa brutal e se isto acaba o que fazemos à equipa? Vai tudo embora?", questiona.

Apesar da preocupação, Empis mostra-se igualmente esperançado de que ainda seja possível atingir um patamar de entendimento com a federação da modalidade. "Ainda temos esperança de dar a volta a isto tudo. Nos últimos três meses, de repente, recebemos duas cartas registadas e agressivas a dar a entender que era este o caminho que queriam. Ou seja, como é que se extingue uma coisa com uma equipa com quem trabalhamos há mais de 20 anos e desta forma? É um bocado abrupto", estranha. Uma das criticas, e justificações, por parte da FPC para o encerrar do contrato prende-se com a perda de peso desportivo da principal prova velocipédica nacional. Já esta terça-feira em declarações a Bola Branca, o líder federativo, Cândido Barbosa, considerou que "a Volta a Portugal nos últimos dez anos não se atualizou, não se modernizou de acordo com os padrões internacionais".