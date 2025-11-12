Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica estreia-se na Champions de voleibol feminino

12 nov, 2025 - 22:18

Encarnadas derrotaram as eslovenas do Banka Branik.

A+ / A-

O Benfica apurou-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de voleibol pela primeira vez.

As encarnadas derrotaram as eslovenas do Banka Branik (3-0), na segunda mão da terceira e última ronda de qualificação.

Em Maribor, num encontro em que só precisavam de vencer dois parciais para garantir a passagem à próxima fase, as campeãs nacionais impuseram-se pela margem máxima (25-18, 25-23 e 25-21), uma semana depois do triunfo com reviravolta (3-1), em Lisboa.

A turca Cansu Çetin, com 12 pontos, e as norte-americanas Claudia Dillon e Kyra Holt, ambas com 11, foram as melhores marcadoras do conjunto comandado pelo brasileiro Henrique Furtado, todas atrás de Iza Mlakar, que somou 13 ao serviço do Banka Branik.

Depois de ter afastado as espanholas do Heidelberg na ronda anterior, através do parcial decisivo, o Benfica juntou-se agora às turcas do Fenerbahçe, vencedoras em 2011/12, às polacas do Lódz e às italianas do Novara, campeãs em 2018/19, na 'poule' B da fase de grupos, cujas seis jornadas se realizam entre 25 de novembro e 4 de fevereiro de 2026.

O Benfica vai tornar-se o terceiro clube português a participar na fase de grupos da Liga dos Campeões, implementada em 2000/01, após o CA Trofa, em 2005/06, e o FC Porto, em 2024/25, sendo que, quando a competição era designada por Taça dos Campeões Europeus, teve como melhor resultado a chegada aos 'quartos' na estreia, em 1967/68.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)