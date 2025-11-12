Benfica estreia-se na Champions de voleibol feminino

O Benfica apurou-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de voleibol pela primeira vez.

As encarnadas derrotaram as eslovenas do Banka Branik (3-0), na segunda mão da terceira e última ronda de qualificação.

Em Maribor, num encontro em que só precisavam de vencer dois parciais para garantir a passagem à próxima fase, as campeãs nacionais impuseram-se pela margem máxima (25-18, 25-23 e 25-21), uma semana depois do triunfo com reviravolta (3-1), em Lisboa.

A turca Cansu Çetin, com 12 pontos, e as norte-americanas Claudia Dillon e Kyra Holt, ambas com 11, foram as melhores marcadoras do conjunto comandado pelo brasileiro Henrique Furtado, todas atrás de Iza Mlakar, que somou 13 ao serviço do Banka Branik.

Depois de ter afastado as espanholas do Heidelberg na ronda anterior, através do parcial decisivo, o Benfica juntou-se agora às turcas do Fenerbahçe, vencedoras em 2011/12, às polacas do Lódz e às italianas do Novara, campeãs em 2018/19, na 'poule' B da fase de grupos, cujas seis jornadas se realizam entre 25 de novembro e 4 de fevereiro de 2026.

O Benfica vai tornar-se o terceiro clube português a participar na fase de grupos da Liga dos Campeões, implementada em 2000/01, após o CA Trofa, em 2005/06, e o FC Porto, em 2024/25, sendo que, quando a competição era designada por Taça dos Campeões Europeus, teve como melhor resultado a chegada aos 'quartos' na estreia, em 1967/68.