Bronze mundial aos 12 anos, recordista da Ásia aos 13. Yu Zidi continua a fazer história

Ao todo, Yu Zidi é a nona nadadora mais rápida da história nos 200 metros estilos. O recorde do mundo pertence à canadiana Summer McIntosh, de 19 anos: registou um tempo de 2:05,70 em junho deste ano. Uma semana depois de completer 13 anos, Zidi ficou a 1,71 segundos.

Foi nos Jogos da China que Zidi bateu o recorde da Ásia e, com isso, sagrou-se campeã chinesa. A prata foi para Yu Yiting, de 20 anos e campeã dos Jogos Asiáticos 2022, quase um segundo mais lenta.

A jovem chinesa nadou a distância em 2:07,41 minutos, o que lhe permitiu superar a anterior marca máxima, da compatriota Ye Shiwen, campeã olímpica da disciplina em Londres 2012 com 2:07,57, aos 16 anos.

O livro da carreira de Yu Zidi, de 13 anos, na natação dura apenas desde 2024, mas tem já várias páginas escritas a ouro. A última na terça-feira, com a conquista do recorde asiático dos 200 metros estilos.

A história de Yu Zidi começou — ou, pelo menos, tornou-se pública — em março de 2024, quando tinha 11 anos e ficou às portas de se qualificar para os Jogos Olímpicos de Paris. Em maio de 2025, nos Nacionais da China alcançou o tempo mais rápido alguma vez registado por uma pessoa de 12 anos, tanto no feminino como no masculino.

Em julho, abriu uma exceção nas regras da World Aquatics, que define que a idade mínima para competir em grandes provas seniores de natação é 14 anos. Com somente 12, Zidi atingiu mínimos de qualificação e não só se apurou, como se tornou a pessoa mais nova a ganhar uma medalha numa competição internacional desde 1936. Foi bronze nos 4x200m livres, juntamente com a restante equipa da China.

Foi também quarta classificada nas provas individuais de 200m e 400m estilos, e em 200m mariposa, nos Mundiais de Singapura.

Os resultados continuam a chegar e os recordes a cair para Yu Zidi, que, aos 13 anos de idade, já deixa as mais experientes para trás.