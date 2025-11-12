Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Natação

Bronze mundial aos 12 anos, recordista da Ásia aos 13. Yu Zidi continua a fazer história

12 nov, 2025 - 16:47 • Inês Braga Sampaio

A nadadora chinesa ainda é pré-adolescente, mas nos 200 metros estilos já nada mais rápido que qualquer adulta na Ásia.

A+ / A-

O livro da carreira de Yu Zidi, de 13 anos, na natação dura apenas desde 2024, mas tem já várias páginas escritas a ouro. A última na terça-feira, com a conquista do recorde asiático dos 200 metros estilos.

A jovem chinesa nadou a distância em 2:07,41 minutos, o que lhe permitiu superar a anterior marca máxima, da compatriota Ye Shiwen, campeã olímpica da disciplina em Londres 2012 com 2:07,57, aos 16 anos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Foi nos Jogos da China que Zidi bateu o recorde da Ásia e, com isso, sagrou-se campeã chinesa. A prata foi para Yu Yiting, de 20 anos e campeã dos Jogos Asiáticos 2022, quase um segundo mais lenta.

Ao todo, Yu Zidi é a nona nadadora mais rápida da história nos 200 metros estilos. O recorde do mundo pertence à canadiana Summer McIntosh, de 19 anos: registou um tempo de 2:05,70 em junho deste ano. Uma semana depois de completer 13 anos, Zidi ficou a 1,71 segundos.

Tem 12 anos e é das nadadoras mais rápidas do mundo. Conheça Yu Zidi

Natação

Tem 12 anos e é das nadadoras mais rápidas do mundo. Conheça Yu Zidi

A idade mínima para competir em grandes competiçõe(...)

A história de Yu Zidi começou — ou, pelo menos, tornou-se pública — em março de 2024, quando tinha 11 anos e ficou às portas de se qualificar para os Jogos Olímpicos de Paris. Em maio de 2025, nos Nacionais da China alcançou o tempo mais rápido alguma vez registado por uma pessoa de 12 anos, tanto no feminino como no masculino.

Em julho, abriu uma exceção nas regras da World Aquatics, que define que a idade mínima para competir em grandes provas seniores de natação é 14 anos. Com somente 12, Zidi atingiu mínimos de qualificação e não só se apurou, como se tornou a pessoa mais nova a ganhar uma medalha numa competição internacional desde 1936. Foi bronze nos 4x200m livres, juntamente com a restante equipa da China.

Foi também quarta classificada nas provas individuais de 200m e 400m estilos, e em 200m mariposa, nos Mundiais de Singapura.

Os resultados continuam a chegar e os recordes a cair para Yu Zidi, que, aos 13 anos de idade, já deixa as mais experientes para trás.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)