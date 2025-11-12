Futsal. Portugal perde ensaio com Eslovénia

12 nov, 2025 - 21:20
A seleção portuguesa de futsal perdeu 2-4 contra a Eslovénia no segundo jogo de preparação entre as duas seleções.
A equipa lusa falhou na concretização e só marcou quando já perdia 4-0.
Pela equipa das quinas marcaram Kutchy e Tomás Paçó.
Nos minutos finais, os comandados de Jorge Braz ainda tentaram o 5x4, mas o resultado não se alterou.
No primeiro jogo treino, Portugal tinha vencido, por 3-1.
Agora, Portugal vai estar no Grupo D do Europeu juntamente com Itália, Polónia e Hungria.