Futsal. Portugal perde ensaio com Eslovénia

12 nov, 2025 - 21:20

Equipa das quinas prepara Europeu da modalidade.

A+ / A-

A seleção portuguesa de futsal perdeu 2-4 contra a Eslovénia no segundo jogo de preparação entre as duas seleções.

A equipa lusa falhou na concretização e só marcou quando já perdia 4-0.

Pela equipa das quinas marcaram Kutchy e Tomás Paçó.

Nos minutos finais, os comandados de Jorge Braz ainda tentaram o 5x4, mas o resultado não se alterou.

No primeiro jogo treino, Portugal tinha vencido, por 3-1.

Agora, Portugal vai estar no Grupo D do Europeu juntamente com Itália, Polónia e Hungria.

