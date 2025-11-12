Jogos Olímpicos vão ter “Super Sábado” com 26 finais

Ouvir
O evento vai decorrer nos Estados Unidos entre 14 de julho e 30 de julho de 2028.

Os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028 vão ter a final feminina dos 100 metros, de atletismo, no primeiro dia de competição, 15 de julho, e um Super Sábado com 26 finais em 29 de julho, anunciou a organização.

Os maiores Jogos da história, com 11.200 atletas e 51 modalidades, terão a cerimónia de abertura no dia 14 de julho, e, no dia seguinte, várias finais, a começar pelo triatlo e a acabar nos 100 metros, cujas eliminatórias se disputam todas no mesmo dia.

"Quando apresentámos o plano [de um calendário condensado] às atletas, recebemos entusiasmo. Disseram: `Avisem-nos cedo que chegue para podermos treinar para fazer três corridas num dia`", explicou Janet Evans, que encabeça a comissão de atletas de Los Angeles2028.

No penúltimo dia de competição, 29 de julho, viver-se-á um `Super Sábado`, com 26 finais ao todo, entre coletivas e individuais, da maratona ao basquetebol, futebol, ciclismo de pista, golfe, natação e ténis de mesa.

A natação, de resto, costuma ocupar a primeira semana, passando nesta edição para a segunda, com o atletismo `espalhado` por todos os dias dos Jogos.

"Teremos 38 mil pessoas nas bancadas ao passar a natação para a segunda semana", sublinhou Janet Evans, quanto ao evento que vai decorrer em Inglewood, na Califórnia.

Segundo a organização, esta apresentação de eventos permite descansar os atletas quanto à participação nas cerimónias de abertura e de encerramento.

Os Jogos terão mais provas a decorrer à noite, para escapar ao calor californiano, com a organização a prever que, em 2026, sejam vendidos perto de 14 milhões de bilhetes.

