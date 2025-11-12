Ouvir
Basquetebol

NBA com três equipas no All Star Game

12 nov, 2025 - 23:17

Nova versão vai ter uma equipa apenas com atletas estrangeiros.

A próxima edição do All-Star Game da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA) será disputada por três equipas, duas das quais com jogadores naturais dos Estados Unidos e uma com atletas de outras nacionalidades, confirmaram na terça-feira os organizadores.

O novo formato do All-Star Game, cuja 75.ª edição está agendada para 15 de fevereiro de 2026, em Los Angeles, contempla a realização de jogos entre as três equipas, com a duração de 12 minutos cada (equivalente a um parcial em encontros da NBA), com as duas melhores a defrontarem-se na final.

Um total de 24 jogadores (12 por conferência) será escolhido para formar as três equipas, que serão compostas por oito atletas cada, com uma diferença substancial em relação ao habitual método de seleção: o critério passará a ser exclusivamente baseado no mérito individual, sem consideração da posição que o basquetebolista ocupa.

"Adoro esta ideia. Podermos ver, em determinado momento, cinco extremos em campo. Agrada-me a perspetiva de serem os melhores jogadores os escolhidos para o All-Star Game", observou Carmelo Anthony, que participou em 10 edições do encontro entre as estrelas da NBA, tradicionalmente dividida entre as conferências Este e Oeste.

