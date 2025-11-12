Sinner nas meias-finais das ATP Finals

O tenista italiano Jannik Sinner, número dois mundial, foi o primeiro a apurar-se para as meias-finais das ATP Finals, depois de esta quarta-feira ter vencido o alemão Alexander Zverer, numa partida decidida em dois sets.

Em Turim, Sinner, atual detentor do troféu, superou o número três da hierarquia com os parciais de 6-4 e 6-3, num encontro que teve a duração de 1h38.

O tenista italiano, de 24 anos, já tinha vencido na estreia o canadiano Felix Auger-Aliassime, também por 2-0, e com o triunfo de hoje assegurou já o primeiro posto do Grupo Björn Borg e um lugar nas meias-finais.

Já Zverev vai decidir com Auger-Aliassime, oitavo do ranking, o segundo lugar na 'poule' e o apuramento para a próxima fase, no duelo que ambos vão disputar no fecho da fase de grupos.

Os dois jogadores chegam à última ronda com uma vitória e uma derrota, depois de Auger-Aliassime ter vencido hoje o norte-americano Ben Shelton, quinto mundial, por 4-6, 7-6 (9-7) e 7-5, em 2h26.

Com estes resultados, Shelton, com duas derrotas, já não tem hipóteses de seguir em frente na competição.

Já Sinner, que, além de ter vencido as ATP Finals em 2024, foi finalista vencido em 2023, tem ainda a esperança de terminar o ano como número um mundial, mas não depende apenas de si próprio, ao contrário do que acontece com o espanhol Carlos Alcaraz, que, caso vença na quinta-feira, assegura o lugar.