Em Destaque
Ténis

Alcaraz nas meias-finais das ATP Finals

13 nov, 2025 - 16:44

Sinner é outro dos semifinalistas. Falta conhecer duas vagas.

O tenista Carlos Alcaraz está confirmado nas meias-finais das ATP Finals.

O espanhol qualificou-se para a fase seguinte da prova, mesmo sem ter de jogar.

A vitória do australiano Alex de Minaur sobre o americano Taylor Fritz por 7-6, 6-3, no primeiro jogo de quinta-feira, decidiu a qualificação.

Apesar de já qualificado, Alcaraz joga esta quinta-feira, a partir das 19h30, contra Lorenzo Musetti.

Outro dos semifinalistas confirmados é Jannik Sinner. Falta conhecer duas vagas.

As ATP Finals juntam os oito melhores tenistas do ano.

