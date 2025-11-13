Alcaraz nas meias-finais das ATP Finals

13 nov, 2025 - 16:44
O tenista Carlos Alcaraz está confirmado nas meias-finais das ATP Finals.
O espanhol qualificou-se para a fase seguinte da prova, mesmo sem ter de jogar.
A vitória do australiano Alex de Minaur sobre o americano Taylor Fritz por 7-6, 6-3, no primeiro jogo de quinta-feira, decidiu a qualificação.
Apesar de já qualificado, Alcaraz joga esta quinta-feira, a partir das 19h30, contra Lorenzo Musetti.
Outro dos semifinalistas confirmados é Jannik Sinner. Falta conhecer duas vagas.
As ATP Finals juntam os oito melhores tenistas do ano.