Jogos Olímpicos

Emanuel Silva eleito para Comissão de Atletas Europeus

13 nov, 2025 - 16:16 • Lusa

“Reconhecimento e um passo muito importante”, diz o medalhado olímpico.

O presidente da Comissão de Atletas do Comité Olímpico de Portugal (COP), Emanuel Silva, foi eleito para a Comissão de Atletas dos Comités Olímpicos Europeus (COE), para o período entre 2025 e 2029, anunciou o organismo português.

Emanuel Silva, de 39 anos, participante em cinco edições dos Jogos Olímpicos, foi eleito durante a Assembleia e Fórum dos Atletas Europeus, realizada em Londres, como membro dos órgãos sociais da Comissão de Atletas dos COE, presidida pela estónia Johanna Taliharm, para o período compreendido entre 2025 e 2029.

"Este é um reconhecimento e um passo muito importante para a Comissão de Atleta Olímpicos, para o Comité Olímpico de Portugal e para o desporto português. Temos feito um bom trabalho, temos crescido. Obrigado a todos os atletas. É impossível chegar aqui sem o trabalho de todos os atletas", disse Emanuel Silva, que conquistou a medalha de prata em Londres2012.

