Federação de Ciclismo teve de recorrer à banca devido a "incumprimento" da Podium

O incumprimento contratual da Podium Events levou a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) a recorrer à banca para fazer face à gestão corrente, revelou esta quinta-feira à Lusa o presidente do organismo. Cândido Barbosa, antigo ciclista que há um ano lidera a FPC, reiterou os pressupostos apresentados na segunda-feira no anúncio da rescisão, com efeitos imediatos, do contrato de concessão para a organização e exploração comercial da Volta a Portugal em bicicleta, celebrado em 2017 com a empresa Podium Events.

"O comunicado é aquilo que é, efetivamente é por falta de cumprimento do contrato, por ordem financeira. É um montante elevado. E como instituição não poderia... porque isto torna-se insustentável", começou por dizer Cândido Barbosa, sem revelar o montante em atraso.

Na segunda-feira, a FPC dava conta do "incumprimento reiterado das obrigações contratuais e de pagamento por parte da Podium Events", devido a uma "situação que se agravou ao longo do último ano, apesar das várias tentativas de resolução amigável promovidas pela FPC". "Ao fim de vários meses de negociação, achámos que não havia mais forma de mantermos um contrato que se torna completamente insustentável, porque esta casa tem uma direção, tem uma Assembleia Geral e reporta contas", vincou. Exemplo disso foram as dificuldades que a FPC enfrentou recentemente, como recordou Cândido Barbosa: "Eu, há duas semanas, tive de recorrer à banca para pagar a gestão corrente da FPC". "É insustentável mantermos uma casa como esta, quando temos um parceiro que se vai arrastando ao longo dos anos, estamos a ficar com algumas dificuldades de gestão e há meio ano que andamos nisto", lamentou.