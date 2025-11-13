Keenan Evans regressou após mais de 500 dias e lesionou-se ao fim de dois minutos

13 nov, 2025 - 18:05
Não há duas sem três. Keenan Evans, do Olympiacos, é um jogador de basquetebol e pode concorrer ao prémio de “mais azarado do mundo”.
O norte-americano vinha de lesões graves em janeiro de 2023 (rotura do tendão de Aquiles direito) e maio de 2024 (rotura do tendão rotuliano da perna esquerda, lesão "prolongada" por uma lesão na rótula direita).
Voltou a competir após 533 dias, primeiro na liga grega, e 588 dias depois para a Euroliga.
Jogo Olympiacos - Zalgiris Kaunas. Keenan Evans jogou dois minutos e voltou a lesionar-se gravemente: rotura do tendão de Aquiles.