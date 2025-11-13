Neemias Queta vence e chega aos 500 ressaltos na carreira

13 nov, 2025 - 10:29 • Inês Braga Sampaio
Neemias Queta chegou aos 500 ressaltos na carreira na NBA, esta quinta-feira, na vitória dos Boston Celtics sobre os Memphis Grizzlies, por 131-95.
Foi com oito ressaltos (seis deles defensivos) que o poste internacional português, novamente titular, alcançou a marca. E roçou o duplo-duplo, dado que amealhou 13 pontos nos 20 minutos em que esteve em campo, com uma particularidade: teve 100% de eficácia de lançamento.
Queta acrescentou à conta duas assistências, um roubo de bola e um bloqueio de lançamento, sem ter perdido a posse uma única vez.
O outro grande destaque do encontro foi Payton Pritchard, que somou 24 pontos. Derrick White, com 20 pontos, e Jaylen Brown, com 19, também se evidenciaram, do lado dos Boston Celtics, que jogaram em casa.
Da parte dos Memphis Grizzlies, ninguém chegou aos 20 pontos. O que ficou mais perto foi Jaren Jackson Jr., que chegou aos 18.
Apesar do triunfo, os Celtics encontram-se no 11.º lugar da Conferência Este, com saldo de seis vitórias e sete derrotas. fora da zona de acesso aos play-offs. Os Grizzlies ocupam a mesma posição no Oeste.