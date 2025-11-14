Dupla Pedrosa/Campos entra a vencer no Mundial de voleibol de praia

A dupla portuguesa de voleibol de praia João Pedrosa/Hugo Campos estreou-se no Mundial, a decorrer em Adelaide, na Austrália, com uma vitória por 2-0 frente aos neozelandeses Bradley Fuller e Ben O’Dea.

Integrados no Grupo F e apurados diretamente para o quadro principal, os tetracampeões nacionais venceram pelos parciais de 24-22 e 21-18 e começaram da melhor maneira o seu segundo Mundial da carreira, após em 2023 terem terminado no 33.º lugar no México.

Segue-se, no domingo, a dupla Daouda Yacoubou e Mensan Tohouegnon, do Benim, às 03:30 (horas de Lisboa), e, no dia seguinte, o desafio mais exigente frente aos cubanos Noslen Diaz e Jorge Luis Alayo (02:30), nonos classificados nos Jogos Olímpicos Paris2024.

A maior competição de voleibol de praia alguma vez realizada na Oceânia conta com 48 duplas em cada género e o formato de disputa inclui fase de grupos e de eliminação direta.

Na fase de grupos, as duplas são divididas em 12 ‘poules’ de quatro equipas, num sistema de todos contra todos a uma só volta avançando diretamente para a ronda de 32 equipas (ou 16 avos de final) os vencedores e os segundos classificados, mais as quatro melhores duplas terceiras classificadas.

As restantes oito duplas terceiras classificadas avançam para uma primeira ronda a eliminar, apelidada de ‘lucky loser’, e os quatro vencedores também se qualificam para a denominada ronda de 32.

A partir desta ronda, a competição segue em formato de eliminação direta, seguindo-se os oitavos de final, quartos de final e meias-finais, decidindo-se depois a medalha de bronze, bem como as de ouro e prata na final.

Os portugueses ocupam a 27.ª posição no ‘ranking’ mundial da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e que lhes valeu a entrada direta para o quadro principal em Adelaide.