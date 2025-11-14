Ouvir
Joana Castelão em 28.º lugar no Campeonato do Mundo de tiro

14 nov, 2025 - 20:31 • Lusa

Portugal fechou participação no evento.

A+ / A-

A atiradora Joana Castelão encerrou a participação de Portugal no Campeonato do Mundo de tiro, a decorrer no Cairo, no Egito, com o 28.º lugar na competição de pistola a 25 metros.

Joana Castelão somou um total de 579 pontos, 291 obtidos esta sexta-feira na prova de velocidade, que juntou aos 288 da prova de precisão realizada na quinta-feira. O apuramento para a final encerrou nos 585 pontos.

Portugal esteve representado no Mundial do Cairo, que decorre até terça-feira, por Joana Castelão, Filipa Marracho, Tiago Carapinha e Fernando Ferreira em pistola e Pedro Afonso em carabina.

