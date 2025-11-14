Ouvir
Portugal derrotado pela Austrália

14 nov, 2025 - 19:20 • Lusa

A equipa das quinas vai agora defrontar o Brasil.

A seleção feminina de ténis perdeu contra a Austrália, por 3-0, na Billie Jean King Cup, em encontro da primeira jornada do playoff de acesso aos qualifiers da competição.

Num torneio com três equipas, esta derrota deixa Portugal em situação complicada para seguir em frente, fechando a equipa lusa a sua participação no sábado, diante do Brasil, que, na última jornada, no domingo, mede forças com as australianas.

Nos embates de singulares, Francisca Jorge fez história, ao igualar as 32 eliminatórias disputadas por Michelle Larcher de Brito ao serviço de Portugal, estando as duas apenas atrás de Ana Catarina Nogueira, que jogou por 35 vezes as eliminatórias daquela competição, antiga Taça Federação.

No primeiro encontro do dia, Matilde Jorge, 255.ª do mundo, perdeu frente a Kimberly Birrell (95.ª) por duplo 6-4, tendo Francisca Jorge (202.ª) perdido o embate seguinte diante de Maya Joint (32.ª) por duplo 7-5.

