  • 14 nov, 2025
Basquetebol. Benfica vence FC Porto por 29 pontos

15 nov, 2025 - 17:09

Encarnados lideram campeonato só com vitórias.

O Benfica derrotou o FC Porto, por 109-80, em partida da sexta jornada do campeonato de basquetebol.

Os encarnados dominaram a partida logo desde o início, com dois primeiros parciais avassaladores: 32-19 e 36-13.

Na segunda parte, a equipa da Luz baixou o ritmo e permitiu aos dragões reduzir distâncias. Os azuis e brancos pontuaram mais no último período: 26-16.

Entre os jogadores, destaque para Geno Crandall (Benfica) que apontou 26 pontos, ganhou 4 ressaltos e fez 7 assistências.

As águias lideram o campeonato, com 12 pontos. Já o FC Porto soma 9.

