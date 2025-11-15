Judo. Kvantidze quinto no Grande Prémio de Zagreb

15 nov, 2025 - 17:39 • Lusa
O português Otari Kvantidze foi quinto classificado na categoria de -73 kg do Grande Prémio de Zagreb de judo, ao perder com o búlgaro Victor Skerlev no combate pela conquista da medalha de bronze.
Kvantidze, de 22 anos, 28.º classificado do ranking mundial, foi batido por 'waza-ari' por Skerlev, igualando o resultado obtido na sexta-feira por Miguel Gago na categoria de -66 kg, que continua a ser o melhor obtido pela representação portuguesa na capital da Croácia.
Isento de disputar a primeira ronda, Kvantidze ultrapassou, sucessivamente, o indiano Arun Kumar, por 'waza-ari', e o kosovar Dardan Cena, graças a um 'yuko', antes de enfrentar o georgiano Tornike Mosiashvili no combate final do Grupo C, impondo-se por 'ippon'.
Nas meias-finais, o judoca português foi derrotado pelo italiano Giovanni Esposito, posicionado imediatamente abaixo no ranking mundial, no qual ocupa o 29.º lugar, que venceu por 'ippon' e relegou Kvantidze para a discussão da medalha de bronze com Skerlev.
João Fernando, que ocupa a 40.ª posição na classificação da Federação Internacional de Judo, caiu na repescagem para um dos combates pelo lugar mais baixo do pódio, frente ao italiano Antonio Esposito, por 'waza-ari', e terminou no sétimo lugar na categoria de -81 kg.
O judoca português, de 26 anos, que também tinha ficado isento na primeira ronda, bateu o grego Michail Tsoutlasvili, por 'waza-ari', o holandês Koen Heg, na sequência de um 'yuko', antes de perder com o finlandês Eetu Ihanamaki, no último combate do Grupo D, por 'ippon'.
No domingo, Portugal terá duas judocas em competição em Zagreb, - Bárbara Timo e Taís Pina -, ambas na categoria de -70 kg.